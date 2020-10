Coronavirus Sicilia, il bollettino del 15 ottobre 2020: 399 contagi in 24 ore (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sono 399 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Sicilia.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 15 ottobre 2020. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 5.487, 4.967 (+21) le persone in isolamento domiciliare, mentre i ricoverati sono 468 (+21), dei quali 52 (+3) in terapia intensiva. I casi totali, dall’inizio della pandemia, toccano il numero di 10.691. Leggi su mediagol (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sono 399 i nuovi casi di positività alemersi nelle ultime 24 ore in.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 15. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 5.487, 4.967 (+21) le persone in isolamento domiciliare, mentre i ricoverati sono 468 (+21), dei quali 52 (+3) in terapia intensiva. I casi totali, dall’inizio della pandemia, toccano il numero di 10.691.

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 9,5% Regioni con i… - bruno_luckn : RT @CesareSacchetti: Guardate qui questo giornale siciliano:'coronavirus, picco di contagi in Sicilia.' Poi se guardate più attentamente l'… - rep_palermo : Coronavirus, in Sicilia 7.444 tamponi: 399 contagiati, sette decessi [di GIOACCHINO AMATO] [aggiornamento delle 17:… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus. 399 nuovi casi in Sicilia, di cui 22 a Messina. 7 vittime) è stato pubblicato su:… - carolarosato : RT @CesareSacchetti: Guardate qui questo giornale siciliano:'coronavirus, picco di contagi in Sicilia.' Poi se guardate più attentamente l'… -