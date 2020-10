Coronavirus: salgono a 11 i contagiati tra le Guardie Svizzere (Di giovedì 15 ottobre 2020) salgono ad 11 i casi di Covid tra le Guardie Svizzere. “A seguito delle verifiche effettuate nei giorni scorsi, sono emerse altre sette positività“, oltre alle 4 che erano già state riscontrate. “E’ stato disposto da subito l’isolamento dei casi positivi e si sta procedendo con gli opportuni ulteriori controlli”, assicura la stessa Guardia Svizzera Pontificia, riferendo che “sono state adottate le misure più utili, anche in termini della pianificazione dei servizi delle Guardie, per escludere ogni rischio di contagio nei luoghi dove la Guardia Svizzera Pontificia presta servizio”. L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020)ad 11 i casi di Covid tra le. “A seguito delle verifiche effettuate nei giorni scorsi, sono emerse altre sette positività“, oltre alle 4 che erano già state riscontrate. “E’ stato disposto da subito l’isolamento dei casi positivi e si sta procedendo con gli opportuni ulteriori controlli”, assicura la stessa Guardia Svizzera Pontificia, riferendo che “sono state adottate le misure più utili, anche in termini della pianificazione dei servizi delle, per escludere ogni rischio di contagio nei luoghi dove la Guardia Svizzera Pontificia presta servizio”. L'articolo MeteoWeb.

LaStampa : Coronavirus, il bollettino in Italia: salgono ancora i contagi (8804) per 162 mila tamponi. I morti sono 83 in 24 o… - SkyTG24 : Covid Francia, salgono ancora i casi: quasi 27.000 in 24 ore - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino in Italia: salgono ancora i contagi (8804) per 162 mila tamponi. I morti sono 83 in 24 o… - Eib63 : RT @LaStampa: Coronavirus, il bollettino in Italia: salgono ancora i contagi (8804) per 162 mila tamponi. I morti sono 83 in 24 ore https:/… - vivere_sardegna : Coronavirus, aumentano ancora i casi in Sardegna: salgono a 186, c’è anche una vittima -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus salgono Coronavirus: salgono a 140 i positivi nelle Marche, 18 a Pesaro Vivere Pesaro Coronavirus: i casi positivi salgono a record 8.804 con 162 mila tamponi, 83 decessi - rpt

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 ott - I nuovi casi positivi da coronavirus sfondano anche il tetto delle 8mila unita' salendo al nuovo recordo di 8.804 nuovi contagi nelle ultime 24 ore con ...

Coronavirus, ancora un record dei contagi in Italia, 8.804 positivi, raddoppio nei decessi

Salgono infine i soggetti in isolamento domiciliare, 12.972 (+138). NELLE MARCHE 140 POSITIVI IN 24ORE, 26 SINTOMATICI Nelle ultime 24ore sono 140 i postivi al coronavirus rilevati nelle Marche dopo i ...

