Coronavirus, Sala: "Preoccupa situazione ospedali, Rt a Milano ha superato 2. No a interventi radicali, ma bisogna agire in fretta" (Di giovedì 15 ottobre 2020) "La situazione preoccupa negli ospedali, è evidente che preoccupa la tendenza", rispetto alle terapie intensive. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine del vertice in Prefettura sull'aumento dei contagi a cui hanno partecipato oltre al prefetto, Renato Saccone, anche virologi e medici. "Oggi 72 persone sono in terapia intensiva e alcuni mesi fa erano 1500. Ma la tendenza, la crescita è veloce e bisogna agire in fretta", ha continuato il primo cittadino che ha sottolineato come l'indice Rt sia pericolosamente cresciuto "superando 2". "Dal mio punto di vista per capire dove intervenire bisognerebbe sapere dove nascono i contagi", ha aggiunto, evidenziando la possibilità di una didattica ...

