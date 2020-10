Coronavirus, record in Germania, +6.638 contagi,. Gb: 19mila casi e 138 morti (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il fuoco del Coronavirus non si spegne in tutta Europa. E l'Organizzazione mondiale della sanità , Oms , ha lanciato l'allarme per la "crescita esponenziale" della pandemia nel continente, affermando ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il fuoco delnon si spegne in tutta Europa. E l'Organizzazione mondiale della sanità , Oms , ha lanciato l'allarme per la "crescita esponenziale" della pandemia nel continente, affermando ...

rtl1025 : ?? Record di contagi in Italia per il #Coronavirus: in 24 ore registrati 7.332 casi. Il dato più alto prima di oggi… - Agenzia_Ansa : Record contagi in Italia, 7.332 casi in un giorno +++ FLASH #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, record di contagi in Italia, si teme #lockdown a Natale #ANSA - gppmessineo : RT @Agenzia_Ansa: Nuovo record assoluto di contagi in Italia per il Coronavirus: 8.804 casi (ieri 7.332). I morti raddoppiano in un solo gi… - maxschiavini : RT @francescatotolo: Dati #coronavirus #15ottobre Aumentano i #tamponi con nuovo record, 162.932. Rimangono invariate le percentuali dei po… -