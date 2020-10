Coronavirus, rapporto Censis-Eudaimon: “Otto italiani su dieci d’accordo sull’obbligo di mascherina anche al lavoro” (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’80% degli italiani è d’accordo sull’obbligo della mascherina da indossare ovunque: anche sui luoghi di lavoro. Un numero che sale all’86% se si circoscrive la platea solo alle donne. Mentre se si considerano le differenze territoriali, il massimo favore per la mascherina s’incontra nel Centro Italia (85,6%) e al Sud (83,1%), meno al Nord-Ovest (78%) e al Nord-est (71,6%). Per tre lavoratori su quattro le mascherine devono essere obbligatorie ovunque, anche in azienda, pena una multa per chi non le indossa: tra tutti i più favorevoli sono i dirigenti (84,2%) e i laureati (80,7%). Questi i risultati dell’instant report “Lavorare durante e dopo il Covid-19: perché è importante il welfare aziendale”, realizzato dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’80% degliè d’accordo sull’obbligo dellada indossare ovunque:sui luoghi di lavoro. Un numero che sale all’86% se si circoscrive la platea solo alle donne. Mentre se si considerano le differenze territoriali, il massimo favore per las’incontra nel Centro Italia (85,6%) e al Sud (83,1%), meno al Nord-Ovest (78%) e al Nord-est (71,6%). Per tre lavoratori su quattro le mascherine devono essere obbligatorie ovunque,in azienda, pena una multa per chi non le indossa: tra tutti i più favorevoli sono i dirigenti (84,2%) e i laureati (80,7%). Questi i risultati dell’instant report “Lavorare durante e dopo il Covid-19: perché è importante il welfare aziendale”, realizzato dal ...

JohSogos : RT @sole24ore: Oggi 15 ottobre il rapporto tra positivi e tamponi è del 5,40%, in crescita rispetto al 4,82% di ieri e al 5,24% del 13 otto… - Rik3080 : RT @sole24ore: Oggi 15 ottobre il rapporto tra positivi e tamponi è del 5,40%, in crescita rispetto al 4,82% di ieri e al 5,24% del 13 otto… - Lacartastampata : RT @GiordanoGiusti: Ma qualcuno sa precisamente cosa sta succedendo in #ValledAosta? Oggi 16% rapporto nuovi positivi/tamponi (media nazio… - SimoneCosimi : RT @GiordanoGiusti: Ma qualcuno sa precisamente cosa sta succedendo in #ValledAosta? Oggi 16% rapporto nuovi positivi/tamponi (media nazio… -