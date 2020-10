Coronavirus | quanto velocemente si diffonde dentro una stanza e come ridurre i rischi

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 15 ottobre 2020) La pandemia ci ha costretti a fare i conti con un virus insidioso: non esiste, tecnicamente, un posto dove il Covid non può arrivare.gli esperti hanno più volte sottolineato, però, recenti studi hanno dimostratole probabilità di diffusione delaumentino nei luoghi chiusi, a causa della trasmissione via aerosol, esponendo le persone ad un maggioreo rispetto apotrebbe succedere in un ambiente aperto.può rimanere nell’aria Gli asintomatici e i cosiddetti “superdiffusori”, ad oggi, rappresentano il fattore dio maggiore o, per lo meno, giocano un ruolo cruciale nella divulgazione del virus. Spesso non è possibile individuarli ...