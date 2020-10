Coronavirus, positivo passeggero che ha viaggiato in aereo con Biden (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un passeggero dell'aereo della campagna elettorale di Joe Biden è risultato positivo al Coronavirus. La persona, un funzionario della società di charter usata dal comitato dell'ex vicepresidente, ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 ottobre 2020) Undell'della campagna elettorale di Joeè risultatoal. La persona, un funzionario della società di charter usata dal comitato dell'ex vicepresidente, ha ...

(ANSA) - NEW YORK, OCT 15 - Un passeggero dell'aereo della campagna elettorale di Joe Biden è risultato positivo al coronavirus. La persona, un funzionario della società di charter usata dal comitato ...

Von der Leyen in quarantena, salta la visita ufficiale a Roma

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen non potrà recarsi in visita ufficiale a Roma come in precedenza previsto per le giornate di lunediì 19 e martedì 20. Lo confermano all'AGI ...

