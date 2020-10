Coronavirus, positivo il capogruppo di Fdi alla Camera, Francesco Lollobrigida: “Non ho sintomi, vinceremo anche questa battaglia” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tra i politici contagiati dal Covid-19 si aggiunge anche Francesco Lollobrigida, capogruppo dal 2018 di Fratelli d’Italia alla Camera. A darne notizia è lui stesso su Facebook: “Amici, dopo essere stato a contatto con una persona rivelatasi positiva, e nonostante abbia seguito scrupolosamente tutti i protocolli anti-contagio, ho appena scoperto di aver contratto anche io il Covid-19. Voglio rassicurare tutti che sto bene e non presento alcun sintomo. Sono ovviamente in isolamento presso la mia abitazione dalla quale continuerò a lavorare come sempre. vinceremo anche questa battaglia!”, scrive in un post. Poco dopo la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tra i politici contagiati dal Covid-19 si aggiungedal 2018 di Fratelli d’Italia. A darne notizia è lui stesso su Facebook: “Amici, dopo essere stato a contatto con una persona rivelatasi positiva, e nonostante abbia seguito scrupolosamente tutti i protocolli anti-contagio, ho appena scoperto di aver contrattoio il Covid-19. Voglio rassicurare tutti che sto bene e non presento alcun sintomo. Sono ovviamente in isolamento presso la mia abitazione dquale continuerò a lavorare come sempre.battaglia!”, scrive in un post. Poco dopo la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, ...

ROMA (ITALPRESS) – Nuovo record di contagi in Italia. Un numero mai registrato dall’inizio della pandemia. I nuovi positivi nelle ultime ...

Covid, in Italia nuovo record di positivi (+8804) e di tamponi: crescono i decessi e pazienti in terapia intensiva

I pazienti in terapia intensiva a causa del Covid aumentano di 47 unità in 24 ore, arrivando a quota 586. I ricoveri in reparti ordinari crescono invece di 326 unità, raggiungendo la cifra di 5.796. G ...

I pazienti in terapia intensiva a causa del Covid aumentano di 47 unità in 24 ore, arrivando a quota 586. I ricoveri in reparti ordinari crescono invece di 326 unità, raggiungendo la cifra di 5.796.