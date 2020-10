Coronavirus, Pierluigi Lopalco: “Sulla Rsa le misure vanno prese velocemente, bisogna anticipare il virus” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Le misure per contrastare il virus, nel caso di focolai nelle Rsa, devono essere prese molto velocemente e soprattutto cercando di anticipare le mosse del virus”. Ci sono, però, “centinaia di Rsa funzionanti e che devono continuare a funzionare.” E, purtroppo, nel corso di una pandemia “il rischio zero non esiste”. Lo ha spiegato Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e assessore in pectore alla Sanità della Puglia commentando, a ‘Timeline’ su Sky Tg24, il caso della struttura per anziani di Alberobello, dove 59 ospiti sono risultati positivi e solo 3 negativi. Lopalco ha spiegato che ci sono già “rigidi protocolli” per le visite, ma anche che “bisogna meglio capire” ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Leper contrastare il virus, nel caso di focolai nelle Rsa, devono esseremoltoe soprattutto cercando dile mosse del virus”. Ci sono, però, “centinaia di Rsa funzionanti e che devono continuare a funzionare.” E, purtroppo, nel corso di una pandemia “il rischio zero non esiste”. Lo ha spiegato Pier Luigi, epidemiologo e assessore in pectore alla Sanità della Puglia commentando, a ‘Timeline’ su Sky Tg24, il caso della struttura per anziani di Alberobello, dove 59 ospiti sono risultati positivi e solo 3 negativi.ha spiegato che ci sono già “rigidi protocolli” per le visite, ma anche che “meglio capire” ...

Aumento dei casi di Coronavirus in Puglia, Lopalco: “rispettare le regole per non peggiorare la situazione”

I casi in Puglia sono segno di un aumento della circolazione virale. Lo ha detto Pierluigi Lopalco che ha invitato i cittadini a rispettare le regole ...

