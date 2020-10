Coronavirus, Pesenti: “Aumento esponenziale delle terapie intensive in Lombardia. Mi tremano i polsi” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Aumento esponenziale delle terapie intensive in Lombardia. Mi tremano i polsi” “Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva sta aumentando in modo esponenziale e, come tutti i matematici sanno, l’esponenziale a un certo punto impazzisce”. Antonio Pesenti, direttore del Dipartimento di Rianimazione del Policlinico e coordinatore delle terapie intensive dell’Unità di crisi della Regione Lombardia per l’emergenza Coronavirus, commenta la curva nera delle ultime settimane ed esterna la sua forte preoccupazione. E senza giri di parole, pensando a quello che potrebbe succedere, dice ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Aumentoin. Mii polsi” “Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva sta aumentando in modoe, come tutti i matematici sanno, l’a un certo punto impazzisce”. Antonio, direttore del Dipartimento di Rianimazione del Policlinico e coordinatoredell’Unità di crisi della Regioneper l’emergenza, commenta la curva neraultime settimane ed esterna la sua forte preoccupazione. E senza giri di parole, pensando a quello che potrebbe succedere, dice ...

