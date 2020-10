Coronavirus: pediatri Usa, ha infettato 700mila bimbi, 10,7% totale casi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Milano, 15 ott. (Adnkronos Salute) - Dall'inizio della pandemia di Covid-19 sono quasi 700mila (697.000) i bambini risultati positivi al Coronavirus Sars-CoV-2 negli Stati Uniti, pari al 10,7% tutti i casi registrati. E' quanto emerge da un report dell'American Academy of pediatrics (Aap), che collabora con la Children's Hospital Association per raccogliere e condividere i dati a disposizione sull'infezione nei bimbi. I numeri del rapporto, relativi alle positività registrate per fascia d'età, sono stati messi a disposizione l'8 ottobre sui siti web dei dipartimenti sanitari di 49 stati americani, più New York City (Nyc), Distretto di Columbia, Porto Rico e Guam. Un sottogruppo più piccolo di stati ha notificato anche dati su ricoveri e mortalità per età, e le ... Leggi su iltempo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Milano, 15 ott. (Adnkronos Salute) - Dall'inizio della pandemia di Covid-19 sono quasi(697.000) i bambini risultati positivi alSars-CoV-2 negli Stati Uniti, pari al 10,7% tutti iregistrati. E' quanto emerge da un report dell'American Academy ofcs (Aap), che collabora con la Children's Hospital Association per raccogliere e condividere i dati a disposizione sull'infezione nei. I numeri del rapporto, relativi alle positività registrate per fascia d'età, sono stati messi a disposizione l'8 ottobre sui siti web dei dipartimenti sanitari di 49 stati americani, più New York City (Nyc), Distretto di Columbia, Porto Rico e Guam. Un sottogruppo più piccolo di stati ha notificato anche dati su ricoveri e mortalità per età, e le ...

