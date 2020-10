Coronavirus, OMS: per il vaccino i giovani sani potrebbero dover aspettare il 2022 (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Un giovane sano potrebbe dover aspettare fino al 2022 per accedere al vaccino” anti Covid-19. Lo ha spiegato Soumya Swaminathan, ricercatrice capo presso l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ricordando che quando arriverà un prodotto-scudo contro il Coronavirus Sars-CoV-2 “la priorità la avranno gli operatori sanitari e in prima linea, fra i quali va comunque definito chi è più a rischio, poi gli anziani e così via“.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Un giovane sano potrebbefino alper accedere al” anti Covid-19. Lo ha spiegato Soumya Swaminathan, ricercatrice capo presso l’Organizzazione mondiale dellatà (Oms), ricordando che quando arriverà un prodotto-scudo contro ilSars-CoV-2 “la priorità la avranno gli operatoritari e in prima linea, fra i quali va comunque definito chi è più a rischio, poi gli anziani e così via“.L'articolo MeteoWeb.

