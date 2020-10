Coronavirus, Oms: “Evoluzione del contagio in Europa è molto preoccupante”. Speranza: “C’è significativa crescita, alzare attenzione” (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’evoluzione della situazione Coronavirus in Europa è “molto preoccupante”. L’Organizzazione mondiale della Sanità alza l’allerta sui contagi nei Paesi europei, che stanno provando ad arginare l’impennata dei casi positivi al Coronavirus con lockdown mirati e nuove misure restrittive. Durante il briefing sul Covid-19, il direttore dell’ufficio regionale Hans Kluge ha sottolineato che il “lockdown oggi non è come quello di sei mesi fa”, nei mesi scorsi “era una chiusura totale, adesso significa un insieme di misure progressive per contenere la diffusione”. L'articolo Coronavirus, Oms: “Evoluzione del contagio in Europa è molto preoccupante”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’evoluzione della situazioneinè “preoccupante”. L’Organizzazione mondiale della Sanità alza l’allerta sui contagi nei Paesi europei, che stanno provando ad arginare l’impennata dei casi positivi alcon lockdown mirati e nuove misure restrittive. Durante il briefing sul Covid-19, il direttore dell’ufficio regionale Hans Kluge ha sottolineato che il “lockdown oggi non è come quello di sei mesi fa”, nei mesi scorsi “era una chiusura totale, adesso significa un insieme di misure progressive per contenere la diffusione”. L'articolo, Oms: “Evoluzione delinpreoccupante”. ...

