Coronavirus, oggi nel Lazio 594 nuovi casi. D’Amato: ‘Se non si piega la curva saranno inevitabili ulteriori misure’ (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nuovo record di tamponi nel Lazio. Su quasi 16.000 tamponi nelle ultime 24 ore si sono registrati 594 nuovi casi positivi. Sono 7 i decessi e 45 i guariti. ‘Se non si piega la curva nei prossimi giorni saranno inevitabili ulteriori misure. Nella valutazione settimanale il valore RT è a 1.14. Prenota il vaccino antinfluenzale chiamando il tuo medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, già somministrate 180 mila dosi” – commenta l’assessore D’Amato. Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle singole Asl Nella Asl Roma 1 sono 110 i casi nelle ultime 24h e si tratta di novantacinque casi isolati a domicilio e quindici ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nuovo record di tamponi nel. Su quasi 16.000 tamponi nelle ultime 24 ore si sono registrati 594positivi. Sono 7 i decessi e 45 i guariti. ‘Se non silanei prossimi giornimisure. Nella valutazione settimanale il valore RT è a 1.14. Prenota il vaccino antinfluenzale chiamando il tuo medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, già somministrate 180 mila dosi” – commenta l’assessore D’Amato.nel: la situazione nelle singole Asl Nella Asl Roma 1 sono 110 inelle ultime 24h e si tratta di novantacinqueisolati a domicilio e quindici ...

rtl1025 : ?? Record di contagi in Italia per il #Coronavirus: in 24 ore registrati 7.332 casi. Il dato più alto prima di oggi… - lorepregliasco : 9 regioni hanno più ricoverati in terapia intensiva oggi che il giorno del lockdown #coronavirus - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 14 ottobre: 7332 nuovi contagi, 43 morti - Franco32656300 : VA TUTTO BENE. TUTTO SOTTO CONTROLLO. NIENTE ALLARMISMI. NO ALLA DITTATURA SANITARIA NO AI LOOKDOWN #Coronavirus,… - giovcusumano : RT @Reale_Scenari: I #negazionisti, quelli del virus clinicamente morto, che dicono oggi con 83 persone purtroppo decedute, 373 ricoverati… -