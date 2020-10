Coronavirus, nuovo record di contagi in Italia: 8.804 positivi e 83 morti (Di giovedì 15 ottobre 2020) nuovo record assoluto di contagi in Italia per il Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute in 24 ore si sono registrati 8.804 casi, ieri 7.332,. I morti raddoppiano in un solo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 ottobre 2020)assoluto diinper il: secondo il bollettino del Ministero della Salute in 24 ore si sono registrati 8.804 casi, ieri 7.332,. Iraddoppiano in un solo ...

MedicalFactsIT : Coronavirus: chi è guarito può essere di nuovo infettato da SARS-CoV-2? #coronavirus #medicalfacts #robertoburioni - Agenzia_Ansa : Nuovo record assoluto di contagi in Italia per il Coronavirus: 8.804 casi (ieri 7.332). I morti raddoppiano in un s… - rtl1025 : Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute i… - vnewsita : Coronavirus, nuovo picco di contagi: 8.804 - Snoopy16466 : RT @_DAGOSPIA_: CORONAVIRUS, BOLLETTINO DI OGGI: NUOVI CONTAGI 8.804, PIU' DI 2MILA IN LOMBARDIA - 83 MORTI -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus Toscana 15 ottobre, nuovo picco: 581 casi su 11mila tamponi. 47 nuovi ricoveri LA NAZIONE Gimbe: “Con questo trend di contagi il lockdown è dietro l’angolo”

"Gli effetti delle misure del nuovo dpcm saranno in parte neutralizzati dall’incremento esponenziale dei contagi", ha affermato il presidente della Gimbe.

Duff & Phelps: valore degli immobili commerciali giù del 10%, ma quotazioni in salita dal 2021

Secondo un'indagine condotta da Duff & Phelps sugli investitori del real estate, il settore commerciale sarà uno dei più colpiti dagli effetti del covid e gli asset potrebbero perdere dal 5 al 10% del ...

"Gli effetti delle misure del nuovo dpcm saranno in parte neutralizzati dall’incremento esponenziale dei contagi", ha affermato il presidente della Gimbe.Secondo un'indagine condotta da Duff & Phelps sugli investitori del real estate, il settore commerciale sarà uno dei più colpiti dagli effetti del covid e gli asset potrebbero perdere dal 5 al 10% del ...