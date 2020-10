Coronavirus, numeri allarmanti: la prima regione che chiude le scuole (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il documento sarebbe in fase di perfezionamento, ma quello che è certo è che in Campania le scuole resteranno chiuse fino al prossimo 30 ottobre, vista la complessa situazione Covid19. La nuova ordinanza era nell’aria, si era capito che in Campania qualcosa sarebbe successo, forse non di preciso cosa, ma che il Governatore Vincenzo De Luca, davanti ai numeri sconcertanti del contagio avesse preso delle nuove contromisure era nell’aria. Toccherà alle scuole, chiudere fino al prossimo 30 ottobre. Quasi inattesa questa decisione, nonostante gli ultimi pareri del Ministro Azzolina, proprio nella giornata di ieri. Fino al prossimo 30 ottobre quindi, lezioni finite, almeno in presenza per le scuole primarie e secondarie, ma non è ... Leggi su chenews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il documento sarebbe in fase di perfezionamento, ma quello che è certo è che in Campania leresteranno chiuse fino al prossimo 30 ottobre, vista la complessa situazione Covid19. La nuova ordinanza era nell’aria, si era capito che in Campania qualcosa sarebbe successo, forse non di preciso cosa, ma che il Governatore Vincenzo De Luca, davanti aisconcertanti del contagio avesse preso delle nuove contromisure era nell’aria. Toccherà allere fino al prossimo 30 ottobre. Quasi inattesa questa decisione, nonostante gli ultimi pareri del Ministro Azzolina, proprio nella giornata di ieri. Fino al prossimo 30 ottobre quindi, lezioni finite, almeno in presenza per lerie e secondarie, ma non è ...

