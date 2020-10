Coronavirus, Massimo Lopez è positivo al Covid-19 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nelle scorse ore Alessia Marcuzzi aveva annunciato di essere positiva al Coronavirus durante l’ultima puntata del programma Le Iene, ma non è l’unica nel mondo dello spettacolo a rivelare un tampone positivo al Covid-19. Nelle scorse ore anche l’attore Massimo Lopez, 68 anni, ha parlato delle sue condizioni di salute così come molti sportivi. Massimo Lopez positivo al Coronavirus Anche Massimo Lopez è tra i contagiati da Covid-19. Lo stesso attore lo ha annunciato tramite il suo profilo Instagram ufficiale dove ha anche spiegato di essere in isolamento domiciliare da domenica scorsa, di aver avuto febbre alta, ma che la situazione sembra ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nelle scorse ore Alessia Marcuzzi aveva annunciato di essere positiva aldurante l’ultima puntata del programma Le Iene, ma non è l’unica nel mondo dello spettacolo a rivelare un tamponeal-19. Nelle scorse ore anche l’attore, 68 anni, ha parlato delle sue condizioni di salute così come molti sportivi.alAncheè tra i contagiati da-19. Lo stesso attore lo ha annunciato tramite il suo profilo Instagram ufficiale dove ha anche spiegato di essere in isolamento domiciliare da domenica scorsa, di aver avuto febbre alta, ma che la situazione sembra ...

L’appello del sindaco: «Evitate assembramenti familiari». Intanto i contagiati in provincia salgono a 261 GROSSETO. Dopo il matrimonio, il torneo di burraco. Nonostante gli appelli e – da ieri – una l ...

Coronavirus: in Repubblica Ceca 9.544 casi in un giorno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 ott - La Repubblica Ceca ha accertato 9.544 casi di Covid-19 in un giorno. E' quanto emerge dai dati del ministero della Sanita' del Paese. Si tratta del ma ...

