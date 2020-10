Coronavirus | Luigi di Maio ospite di Accordi&Disaccordi venerdì 16 ottobre alle 22 45 su Nove Con Marco Travaglio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Continua il successo di ‘Accordi&Disaccordi’, che lo scorso; ha raggiunto sulpicchi di 650mila telespettatori. Il presidio di approfondimento sulla politica e l’attualità condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi – che nel 2021 si allunga con nuove puntate – torna; 16sempre22.45, conil ministro degli EsteriDi. In studio si discute delle nuove misure anti-Covid varate dal Dpcm del 13per capire se saranno sufficienti per diminuire i contagi o se sarà necessario inasprirle ulteriormente per evitare un nuovo lockdown; inoltre si affronterà il dibattito sulla tenuta del governo giallo-rosso, messo in ...