Coronavirus | Lopalco | “Impossibile rivoluzionare trasporti in poco tempo Capienza all’80%? O accettiamo regola o andiamo in auto”

"Se è opportuna la Capienza dei mezzi all'80%? O accettiamo regola oppure andiamo in macchina". Così a Timeline, su Sky Tg24, l'epidemiologo e assessore alla Sanità della regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, parlando del problema dei trasporti legato all'epidemia da Coronavirus. "Nel giro di poche settimane non si possono rivoluzionare i trasporti di una regione o una nazione. Si tratta di investimenti importantissimi, risorse importantissime da mettere in campo. Non è qualcosa che può essere demandato ad enti locali, si tratta di aumentare il parco autobus, i treni delle metropolitane. Sono investimenti enormi", ha continuato Lopalco,

Gallipoli - La Puglia si conferma regione spaccata a metà anche dopo gli ultimi dati, resi noti da Protezione civile nazionale e Ministero della salute e dal bollettino epidemiologico della Regione de ...

La didattica a distanza “come ultima ratio” E’ questa l’opinione di Pierluigi Lopalco, epidemiologo e assessore alla Sanità della Puglia che, intervenuto nel corso della ...

Gallipoli - La Puglia si conferma regione spaccata a metà anche dopo gli ultimi dati, resi noti da Protezione civile nazionale e Ministero della salute e dal bollettino epidemiologico della Regione de ...La didattica a distanza "come ultima ratio" E' questa l'opinione di Pierluigi Lopalco, epidemiologo e assessore alla Sanità della Puglia che, intervenuto nel corso della ...