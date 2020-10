Coronavirus, Londra: quarantena per chi arriva dall’Italia (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il governo britannico mette in atto una nuova misura restrittiva per chi arriva dall’Italia, considerato l’elevato numero di contagiati degli ultimi giorni. Gente mascherine (Tgcom24)La misura era nell’aria, considerato l’altissimo caso di contagiati da Covid19, cominciano le misure restrittive verso il nostro paese. Da parte di paesi che tra l’altro vivono anch’essi la tragedia della situazione quasi fuori controllo. E’ il caso di Londra, che ha annunciato un periodo di quarantena per gli italiani che vi arrivano. Una misura coerente con ciò che il governo britannico sta già facendo nelle varie città più colpite dal virus. Se la Gran Bretagna non se la passa bene, non va certo meglio alla Germania che negli ultimi giorni ha ... Leggi su chenews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il governo britannico mette in atto una nuova misura restrittiva per chidall’Italia, considerato l’elevato numero di contagiati degli ultimi giorni. Gente mascherine (Tgcom24)La misura era nell’aria, considerato l’altissimo caso di contagiati da Covid19, cominciano le misure restrittive verso il nostro paese. Da parte di paesi che tra l’altro vivono anch’essi la tragedia della situazione quasi fuori controllo. E’ il caso di, che ha annunciato un periodo diper gli italiani che vino. Una misura coerente con ciò che il governo britannico sta già facendo nelle varie città più colpite dal virus. Se la Gran Bretagna non se la passa bene, non va certo meglio alla Germania che negli ultimi giorni ha ...

