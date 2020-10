Coronavirus | l’Oms per l’Europa | “Siamo molto preoccupati ma non è come a metà marzo”

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 15 ottobre 2020) “Più che mai questi sono tempi di pandemia per l’Europa. Ma tempi di pandemia non significano necessariamente ‘tempi bui'”. Lo ha detto oggi in conferenza stampa Hans Kluge, direttore regionale dell’Oms per l’Europa. “L’impennata dell’autunno-inverno continua a manifestarsi in Europa con aumenti esponenziali dei casi giornalieri e aumenti percentuali corrispondenti nelle morti. L’evoluzione della situazione epidemiologica desta grande preoccupazione: il numero giornaliero di casi è aumentato,pure i ricoveri. Covid-19 è ora la quinta causa di morte e la ‘barra’ dei 1000 morti al giorno è stata raggiunta. Significa che siamo di nuovo a metà marzo? No – ha assicurato Kluge – non ci siamo”. “Sebbene registriamo da 2 a 3 volte ...