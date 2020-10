Coronavirus | l’Iss | «Siamo entrati nella fase acuta dell’epidemia» L’appello alle Regioni | «Servono misure più dure» – Il monitoraggio

Leggi su open.online

(Di venerdì 16 ottobre 2020), ultime notizie del 15 ottobre (Italia/Mondo)«Si assiste a un’accelerazione nell’evoluzione dell’epidemia, ormai entrata in unacon aumento progressivo nel numero dei casi». Questa, in sintesi, l’analisi dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute nel consuetosettimanale sull’andamento della pandemia da. Nel testo, si legge come siano state riscontrate «evidenze di criticità nei servizi territoriali ed aumenti nel tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e area medica che rischiano, in alcune, di raggiungere i valori critici nel prossimo mese». Per poter invertire la rotta, l’Iss fa appello «alla ...