Coronavirus, l'Iss: "9 vaccini nell'ultima fase, il Covid è limitato a scuola"

Sono 1.972 gli studi clinici registrati nel mondo per trovare una cura contro Covid-19. Sono 75 quelli in corso sui vaccini, di cui 9 in fase 3. A fare il punto è l'Istituto superiore di sanità, aggiornando i dati rispetto al mese scorso. A guidare la classifica dei trial clinici su Covid-19 è la Cina, con 23 studi all'attivo, seguita da Usa (12) e Gran Bretagna (8). "I dati odierni confermano che la trasmissione del virus a scuola è limitata rispetto a quella che avviene in comunità, perciò è ancor più importante monitorare e rispettare le regole anche al di fuori del mondo scolastico". Lo scrive su Twitter il presidente dell'Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro, in merito agli ultimi dati diffusi dal Ministero.

