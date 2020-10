Coronavirus | l’infettivologo Matteo Bassetti | “Parlare di lockdown a Natale mette solo paura | prima vediamo gli effetti del nuovo DPCM”

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 15 ottobre 2020) “Pensare ad unmi pare francamente prematuro. Sparare dicendo che ci sarà una chiusuratantanella popolazione e tanto allarme per uno dei momenti più belli in un anno che è stato molto difficile. Noi, clinici e medici, dobbiamo stare attenti a fare certe affermazioni, le scelte di una nuova serrata spettano alla politica, che deve decidere in base ai dati e all’andamento della curva epidemiologica“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Salute, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, e componente della task force Covid-19 della Regione Liguria. “di parlare diiniziamo a ...