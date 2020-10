Coronavirus, le ultime news dal Mondo: la Cina conferma nuovi casi, in Germania mai così tanti contagi da marzo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sono ben oltre 38 milioni (38.441.934) i casi totali di Coronavirus registrati nel Mondo: lo riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.091.439, mentre le guarigioni sono 26.596.369. Gli Stati Uniti hanno registrato 51.072 nuovi casi di Coronavirus e 745 morti nelle ultime 24 ore, secondo la JHU. Il totale delle infezioni nel Paese, dall’inizio della pandemia, è al momento 7.916.118. Le vittime complessive correlate al Covid-19 sono 216.858. In Brasile si sono registrati 749 decessi nelle ultime 24 ore e 27.235 nuovi casi di contagio, secondo quanto riferito dal Ministro della Sanità. In totale nel Paese si riportano 151.747 morti e 5.140.863 ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sono ben oltre 38 milioni (38.441.934) itotali diregistrati nel: lo riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.091.439, mentre le guarigioni sono 26.596.369. Gli Stati Uniti hanno registrato 51.072die 745 morti nelle24 ore, secondo la JHU. Il totale delle infezioni nel Paese, dall’inizio della pandemia, è al momento 7.916.118. Le vittime complessive correlate al Covid-19 sono 216.858. In Brasile si sono registrati 749 decessi nelle24 ore e 27.235dio, secondo quanto riferito dal Ministro della Sanità. In totale nel Paese si riportano 151.747 morti e 5.140.863 ...

