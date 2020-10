Coronavirus Lazio oggi: il bollettino della regione per il 15 ottobre (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo i 543 casi e 5 decessi di ieri la situazione aggiornata sul Coronavirus nel Lazio con i dati del bollettino della regione di oggi: articolo in aggiornamento Il bollettino della regione sulla situazione del Coronavirus nel Lazio ieriNel Lazio i laboratori d’analisi privati potranno effettuare, oltre ai test rapidi antigenici, anche il tampone molecolare per la ricerca del Covid, che finora era esclusivamente prerogativa delle Asl. A prevederlo un “addendum” dell’accordo siglato tra la regione Lazio e le associazioni di categoria Aiop, Anisap, FederLazio e Unindustria. ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo i 543 casi e 5 decessi di ieri la situazione aggiornata sulnelcon i dati deldi: articolo in aggiornamento Ilsulla situazione delnelieriNeli laboratori d’analisi privati potranno effettuare, oltre ai test rapidi antigenici, anche il tampone molecolare per la ricerca del Covid, che finora era esclusivamente prerogativa delle Asl. A prevederlo un “addendum” dell’accordo siglato tra lae le associazioni di categoria Aiop, Anisap, Federe Unindustria. ...

