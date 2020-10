Coronavirus, la Val d'Aosta dichiara tre Comuni zone rosse: "Contagi in crescita dopo feste" (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sono Saint-Denis, Verrayes e Chambave, oltre 2500 abitanti in tutto. A causare l'impennata di casi positivi "festeggiamenti a cui hanno partecipato numerosi giovani della zona" Leggi su repubblica (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sono Saint-Denis, Verrayes e Chambave, oltre 2500 abitanti in tutto. A causare l'impennata di casi positivi "ggiamenti a cui hanno partecipato numerosi giovani della zona"

A causa dell'elevato indice di contagio da Covid-19 tre comuni valdostani diventeranno "zone rosse". La decisione è stata presa dal presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin ...

