Coronavirus: la Gran Bretagna impone la quarantena obbligatoria per gli arrivi dall’Italia (Di giovedì 15 ottobre 2020) La Gran Bretagna ha rimosso l’Italia dalla lista dei Paesi sicuri sul fronte Covid, il che significa che chiunque arrivi nel Regno Unito dall’Italia a partire da domenica deve osservare un periodo di 14 giorni di auto-isolamento. Lo annuncia il ministero dei Trasporti britannico citato dalla Press Association. L'articolo Coronavirus: la Gran Bretagna impone la quarantena obbligatoria per gli arrivi dall’Italia MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) Laha rimosso l’Italia dalla lista dei Paesi sicuri sul fronte Covid, il che significa che chiunquenel Regno Unito dall’Italia a partire da domenica deve osservare un periodo di 14 giorni di auto-isolamento. Lo annuncia il ministero dei Trasporti britannico citato dalla Press Association. L'articolo: lalaper glidall’Italia MeteoWeb.

alexbarbera : Abbiamo perso tempo: spesi solo un terzo dei fondi per l’emergenza Covid. Ancora pochi letti in terapia intensiva,… - Agenzia_Ansa : Ordinanza del ministro Speranza: obbligo del test per chi arriva da Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Repubblica Ceca… - MartinelliF : RT @thevisioncom: In questi mesi il Prof. Zangrillo ha sostenuto a gran voce che il coronavirus fosse clinicamente morto. Dichiarazioni inf… - carolarosato : RT @carolarosato: Svegliaaa...! -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gran Coronavirus, record di positivi in Gran Bretagna: +20mila. La Catalogna chiude i locali Il Fatto Quotidiano DEL VESCOVO: ECCO CHI

“Di Carmine, Empereur e Lovato stanno svolgendo gran parte del lavoro in gruppo” ha spiegato Del Vescovo “quindi vedremo entro la fine della settimana se il responso sarà positivo”. Sono ancora 10 ...

Coronavirus, quarantena obbligatoria per chi arriva nel Regno Unito dall'Italia

La Gran Bretagna ha rimosso l'Italia dalla lista dei Paesi sicuri sul fronte Covid, il che significa che chiunque arrivi nel Regno Unito dall'Italia a partire da domenica deve osservare un periodo di ...

“Di Carmine, Empereur e Lovato stanno svolgendo gran parte del lavoro in gruppo” ha spiegato Del Vescovo “quindi vedremo entro la fine della settimana se il responso sarà positivo”. Sono ancora 10 ...La Gran Bretagna ha rimosso l'Italia dalla lista dei Paesi sicuri sul fronte Covid, il che significa che chiunque arrivi nel Regno Unito dall'Italia a partire da domenica deve osservare un periodo di ...