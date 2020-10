Coronavirus, la Francia schiera 12mila agenti per vigilare sul coprifuoco. Chi viola più volte le restrizioni rischia il carcere (Di giovedì 15 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 15 ottobre (Italia/Mondo)In Francia il governo mette in campo 12 mila poliziotti e gendarmi per vigilare sul rispetto dei divieti di circolazione imposti dal coprifuoco, che sarà in vigore da sabato, nell’ambito delle misure volte a contenere il contagio da Coronavirus. Ad annunciarlo, in una conferenza stampa congiunta con il premier Jean Castex, è stato il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin. Il ministro ha precisato le sanzioni previste per chi viola il coprifuoco: «135 euro con aumenti per le recidive che arriveranno a 6 mesi di carcere e 3.750 euro di multa per la terza violazione». Le feste private nel mirino del ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 ottobre 2020), ultime notizie del 15 ottobre (Italia/Mondo)Inil governo mette in campo 12 mila poliziotti e gendarmi persul rispetto dei divieti di circolazione imposti dal, che sarà in vigore da sabato, nell’ambito delle misurea contenere il contagio da. Ad annunciarlo, in una conferenza stampa congiunta con il premier Jean Castex, è stato il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin. Il ministro ha precisato le sanzioni previste per chiil: «135 euro con aumenti per le recidive che arriveranno a 6 mesi die 3.750 euro di multa per la terzazione». Le feste private nel mirino del ...

