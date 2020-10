Coronavirus, Italia tra i paesi “a rischio”: nella mappa Ue segnata come livello arancione, Liguria e Campania nella black list tedesca (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’Italia è uno dei cinque paesi europei che compare in arancione nella prima mappa armonizzata pubblicata oggi dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) in base ai dati inviati dai singoli paesi. Ben 17 paesi, tra cui la Francia, la Spagna e il Regno Unito sono invece interamente colorati di rosso. In Italia la Regione Calabria appare addirittura in verde. Non solo. L’istituto Robert Koch di Berlino inserisce le regioni Italiane Liguria e Campania tra le zone a rischio Covid-19: è quanto si legge sulla pagina web dell’istituto. Si tratta di due regioni di solito molto amate dal turismo tedesco. Anche quasi tutta la ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’è uno dei cinqueeuropei che compare inprimaarmonizzata pubblicata oggi dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) in base ai dati inviati dai singoli. Ben 17, tra cui la Francia, la Spagna e il Regno Unito sono invece interamente colorati di rosso. Inla Regione Calabria appare addirittura in verde. Non solo. L’istituto Robert Koch di Berlino inserisce le regioninetra le zone a rischio Covid-19: è quanto si legge sulla pagina web dell’istituto. Si tratta di due regioni di solito molto amate dal turismo tedesco. Anche quasi tutta la ...

