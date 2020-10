Coronavirus Italia, bollettino del 15 ottobre: 8.804 nuovi casi. Record tamponi: 162.932 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Crescono ancora i nuovi contagi da Coronavirus in Italia: sono 8.804 (ieri 7.332). Un dato che si accompagna però a un nuovo Record di tamponi giornalieri: 162.932 (ieri 152.196). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 15 ottobre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE). Le vittime sono 83 in 24 ore (ieri 43), mentre le terapie intensive salgono a 586 (+47). In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 381.602. Le vittime, in totale, sono 36.372. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 15 ottobre 2020) Crescono ancora icontagi dain: sono 8.804 (ieri 7.332). Un dato che si accompagna però a un nuovodigiornalieri: 162.932 (ieri 152.196). È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 15(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE). Le vittime sono 83 in 24 ore (ieri 43), mentre le terapie intensive salgono a 586 (+47). In, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al, compresi guariti e deceduti, sono 381.602. Le vittime, in totale, sono 36.372.

