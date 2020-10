Coronavirus, in Uk flop del piano di tracciamento di Johnson: dietro ci sono gli appalti privati della elite Tory, senza gare né trasparenza (Di giovedì 15 ottobre 2020) La capitale a “rischio elevato”, il Paese che di giorno in giorno registra sempre più contagi e un sistema di tracciamento che, da avanguardia dichiarata nelle intenzioni del governo, non è mai decollato. La Gran Bretagna – l’Inghilterra in particolare – affronta una pesantissima seconda ondata di Coronavirus – solo ieri 20mila contagi e una media di 600 ricoveri al giorno -, che ha già costretto a introdurre restrizioni mirate a seconda della gravità della pandemia. Per proteggere la popolazione e anche l’economia del Regno. Dalla mezzanotte di venerdì, Londra passerà dal livello 1 (rischio medio) al livello 2 (rischio elevato). L’area di Manchester potrebbe essere la prossima, mentre da ieri Liverpool è stata la prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) La capitale a “rischio elevato”, il Paese che di giorno in giorno registra sempre più contagi e un sistema diche, da avanguardia dichiarata nelle intenzioni del governo, non è mai decollato. La Gran Bretagna – l’Inghilterra in particolare – affronta una pesantissima seconda ondata di– solo ieri 20mila contagi e una media di 600 ricoveri al giorno -, che ha già costretto a introdurre restrizioni mirate a secondagravitàpandemia. Per proteggere la popolazione e anche l’economia del Regno. Dalla mezzanotte di venerdì, Londra passerà dal livello 1 (rischio medio) al livello 2 (rischio elevato). L’area di Manchester potrebbe essere la prossima, mentre da ieri Liverpool è stata la prima ...

Quelle che non ci saranno contro il Crotone e la Dynamo Kiev: quando conta, la Juve è stata Juve anche senza CR7. Ronaldo ha poi saltato diverse partite tra marzo e aprile, un po’ per scelta, un po’ p ...

Immuni floppa in Veneto: mai caricati dati dei pazienti positivi

Immuni non funziona in Veneto: l'app si rivela un flop e le USL di competenza non hanno registrato i dati comunicati dai pazienti positivi rendendo il contact tracing inutile. Cosa è successo?

Immuni non funziona in Veneto: l'app si rivela un flop e le USL di competenza non hanno registrato i dati comunicati dai pazienti positivi rendendo il contact tracing inutile. Cosa è successo?