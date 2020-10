Coronavirus in Lombardia, Fontana: “Nelle prossime ore diremo se è necessario prendere qualche misura” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Coronavirus, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana esclude un nuovo lockdown: “Non siamo arrivati a quel punto”. Intervenuto ai microfoni di Sky TG24, Attilio Fontana ha parlato della diffusione del Coronavirus in Lombardia comunicando che nelle prossime ore si deciderà se procedere con nuove restrizioni o se rafforzare i controlli per garantire il rispetto delle norme attualmente in vigore. Quindi senza procedere con ulteriori strette. Attilio FontanaL’andamento dell’epidemia in Lombardia A prima vista effettivamente i numeri della Lombardia tornano a preoccupare. La curva epidemiologica è in progressiva ascesa ma come al solito bisogna saper leggere i ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 15 ottobre 2020), il Presidente della RegioneAttilioesclude un nuovo lockdown: “Non siamo arrivati a quel punto”. Intervenuto ai microfoni di Sky TG24, Attilioha parlato della diffusione delincomunicando che nelleore si deciderà se procedere con nuove restrizioni o se rafforzare i controlli per garantire il rispetto delle norme attualmente in vigore. Quindi senza procedere con ulteriori strette. AttilioL’andamento dell’epidemia inA prima vista effettivamente i numeri dellatornano a preoccupare. La curva epidemiologica è in progressiva ascesa ma come al solito bisogna saper leggere i ...

