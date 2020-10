Coronavirus in Italia, ultime notizie. Coprifuoco o lockdown mirati: il governo prepara la stretta. Campania e Lombardia le Regioni più a rischio (Di giovedì 15 ottobre 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – È di 92.445 attualmente positivi e 36.289 morti il bilancio sulla pandemia di Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, con il record di 7332 casi registrati in 24 ore. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, giovedì 15 ottobre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale. Ore 7,00 – Coprifuoco o lockdown mirati: il governo ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 ottobre 2020)in, ledi oggi– È di 92.445 attualmente positivi e 36.289 morti il bilancio sulla pandemia diinsecondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, con il record di 7332 casi registrati in 24 ore. Qui lesul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte ledi oggi, giovedì 15 ottobre 2020, legate alin, aggiornate in tempo reale. Ore 7,00 –: il...

rtl1025 : ?? Record di contagi in Italia per il #Coronavirus: in 24 ore registrati 7.332 casi. Il dato più alto prima di oggi… - Agenzia_Ansa : Record contagi in Italia, 7.332 casi in un giorno +++ FLASH #Coronavirus #ANSA - riotta : Ondata #coronavirus tragicamente sottovalutata #Italia in estate con dabbenaggine mista a ignoranza e mediocrità po… - LAEGCU : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, record di contagi in Italia, si teme #lockdown a Natale #ANSA - TerryEmpyre : @Carla67 Potremmo azzardare come il coronavirus..??in Italia ne uguale..quelli di sinistra giocano sempre sporco . -