Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 15 ottobre: 8.804 nuovi casi e 83 morti (Di giovedì 15 ottobre 2020) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19, aggiornati a oggi 15 ottobre. Nuovo record di tamponi: quasi 163 mila. I decessi sono quasi il doppio di ieri. Le Regioni più colpite: Lombardia (+2.067), Campania (+1.127) e Piemonte (+1.033) Leggi su corriere (Di giovedì 15 ottobre 2020) I dati delsulla pandemia di Covid-19, aggiornati a15. Nuovo record di tamponi: quasi 163 mila. I decessi sono quasi il doppio di ieri. Le Regioni più colpite: Lombardia (+2.067), Campania (+1.127) e Piemonte (+1.033)

