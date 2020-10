Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di giovedì 15 ottobre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 ottobre Il Coronavirus travolge l’Italia con più di settemila casi registrati in ventiquattro ore. Numeri senza precedenti per quanto riguarda il nostro Paese, che nell’ultimo monitoraggio conta 43 decessi. I tamponi effettuati sono 152.196, quindi la percentuale dei casi positivi resta del cinque per cento, in linea con quella ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenzain, ildel 14 ottobre Iltravolge l’con più di settemila casi registrati in ventiquattro ore. Numeri senza precedenti per quanto riguarda il nostro Paese, che nell’ultimo monitoraggio conta 43 decessi. I tamponi effettuati sono 152.196, quindi la percentuale dei casi positivi resta del cinque per cento, in linea con quella ...

rtl1025 : ?? Record di contagi in Italia per il #Coronavirus: in 24 ore registrati 7.332 casi. Il dato più alto prima di oggi… - Agenzia_Ansa : Record contagi in Italia, 7.332 casi in un giorno +++ FLASH #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, record di contagi in Italia, si teme #lockdown a Natale #ANSA - LMtredici : RT @ultimoranet: ?? Coronavirus, 8.804 contagiati, 83 morti e 1899 guariti nelle ultime 24 ore in Italia. Bollettino completo su https://t.… - borsainside : #lockdown a #Natale: l'ipotesi inizia a prendere corpo, necessaria responsabilità di tutti per evitare disastro -