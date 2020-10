Coronavirus in Italia, contagi ancora da record: 8.804 nuovi positivi e 83 morti. Mai così tanti decessi da giugno (Di giovedì 15 ottobre 2020) Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi mercoledì 14 ottobre del Ministero della Salute . Continuano ad aumentare vertiginosamente i nuovi positivi registrati, che nelle ultime 24 ore salgono a 8. Leggi su leggo (Di giovedì 15 ottobre 2020)in, il bollettino di oggi mercoledì 14 ottobre del Ministero della Salute . Continuano ad aumentare vertiginosamente iregistrati, che nelle ultime 24 ore salgono a 8.

rtl1025 : Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute i… - rtl1025 : ?? Record di contagi in Italia per il #Coronavirus: in 24 ore registrati 7.332 casi. Il dato più alto prima di oggi… - Agenzia_Ansa : Record contagi in Italia, 7.332 casi in un giorno +++ FLASH #Coronavirus #ANSA - demian_online : @AzzolinaLucia @ilfoglio_it 9000 casi Ministro @AzzolinaLucia: facciamo finta di nulla? #milanononsiferma? aspettia… - TheItalianTimes : ?? Il bollettino #coronavirus di oggi: nuovo aumento di contagi -