Coronavirus, in Germania altri 6.638 contagi: mai così tanti da inizio pandemia (Di giovedì 15 ottobre 2020) A fine marzo la Germania aveva vissuto il picco di infezioni con circa 6.300 casi confermati nell’arco di 24 ore. Ma nelle ultime 24 ore ha superato qualsiasi record precedente da inizio pandemia registrando altri 6.638 contagi, oltre 1.500 in più rispetto al dato giornaliero diffuso ieri (5.132), e di altri 33 decessi. Le infezioni in 24 ore non erano mai state così tante. A differenza però della scorsa primavera, ora vengono però effettuati più test: da metà agosto più di un milione a settimana (circa 1,1 – 1,2). Ed è cresciuto in modo significativo, secondo l’Istituto, il tasso di positività rispetto al numero dei test effettuati. Si è infatti passati dallo 0,74% di fine agosto al 2,48% della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) A fine marzo laaveva vissuto il picco di infezioni con circa 6.300 casi confermati nell’arco di 24 ore. Ma nelle ultime 24 ore ha superato qualsiasi record precedente daregistrando6.638, oltre 1.500 in più rispetto al dato giornaliero diffuso ieri (5.132), e di33 decessi. Le infezioni in 24 ore non erano mai state così tante. A differenza però della scorsa primavera, ora vengono però effettuati più test: da metà agosto più di un milione a settimana (circa 1,1 – 1,2). Ed è cresciuto in modo significativo, secondo l’Istituto, il tasso di positività rispetto al numero dei test effettuati. Si è infatti passati dallo 0,74% di fine agosto al 2,48% della ...

Agenzia_Ansa : #Covid, l'Irlanda del nord chiude scuole e pub. Per 2 e 4 settimane, limiti anche a matrimoni e funerali… - MediasetTgcom24 : Germania: ristoranti chiusi alle 23, feste private limitate a 10 persone #Coronavirus - repubblica : Coronavirus, la Germania vara nuove restrizioni. Merkel dopo vertice-flop con i land: 'Contagi esponenziali, rischi… - Andreacritico : RT @jeperego: Due settimane fa Angela #Merkel aveva spiegato come, con la progressione matematica dei numeri dei contagi, a Natale la Germa… - LucaSucci : RT @Etruria72: In Germania l'impatto del coronavirus è stato oggettivamente meno forte che in altri Paesi. Il sistema sanitario che era par… -