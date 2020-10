Coronavirus | in Campania semi-lockdown | chiuse le scuole | stop alle feste

Agenzia_Ansa : Coronavirus, la Campania chiude le scuole fino al 30 ottobre. Da domani solo didattica a distanza. Sospese le attiv… - SkyTG24 : Coronavirus Campania, ordinanza De Luca: scuole chiuse da domani fino al 30 ottobre - MediasetTgcom24 : Covid, impennata di casi in Campania: De Luca chiude le scuole fino al 30 ottobre #coronavirus… - GiuseppeFox1 : Coronavirus Campania, De Luca chiude scuole e università. Stop a matrimoni e feste - CorriereUniv : Il governatore firma l'odinanza: chiuse scuole e università fino al 30 ottobre #DeLuca #Campania #coronavirus… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

L’Unità di Crisi per l’emergenza Coronavirus in Campania in una nota ha confermato che “è in corso di pubblicazione un’ordinanza, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca – che sarà trasmessa a breve – ...Napoli, 15 ottobre 2020 - Nuove forti misure restrittive in Campania a causa dell'epidemia di Coronavirus. Oggi sono stati registrati più di mille casi nelle ultime 24 ore. Il dato ha fatto superare ...