Coronavirus, in Campania scuole chiuse fino al 30 ottobre e feste limitate al nucleo familiare (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca prevede poi la sospensione delle attività di circoli ludici e ricreativi e il divieto di vendita con asporto dalle ore 21 per tutti gli esercizi di ristorazione Leggi su corriere (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca prevede poi la sospensione delle attività di circoli ludici e ricreativi e il divieto di vendita con asporto dalle ore 21 per tutti gli esercizi di ristorazione

Agenzia_Ansa : Coronavirus, la Campania chiude le scuole fino al 30 ottobre. Da domani solo didattica a distanza. Sospese le attiv… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Azzolina: 'Scuole chiuse in Campania decisione gravissima' #coronavirus - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 9,5% Regioni con i… - Carmela_oltre : RT @antondepierro: Giusta la decisione di #DeLuca di attuare restrizioni,scuola compresa.Oltre 1000 #contagi.Però d'estate anche lui non ha… - VoceAmicaItalia : #Coronavirus, in #Campania #scuolechiuse fino al 30 ottobre e feste limitate al nucleo familiare -