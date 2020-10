Coronavirus in Campania, De Luca chiude le scuole. Azzolina: “Decisione gravissima” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Scontro Azzolina-De Luca sulla chiusura delle scuole. La ministra “Decisione gravissima. Lasciare gli studenti a casa è inaccettabile”. ROMA – E’ scontro tra Azzolina e De Luca sulla chiusura delle scuole. La ministra non ha accettato la decisione del governatore della Campania di ritornare alla didattica a distanza. “Si tratta di un fatto gravissimo – ha detto la titolare del Miur, citata dal Corriere della Sera – io non ho il potere di aprire o chiudere gli istituti. Si tratta di una decisione che spetta alle Regioni. Se non vogliamo sacrificare la scuola, si può lavorare per lo smart working ancora di più. Non sono solo gli studenti a salire sui mezzi pubblici. Lasciare i ragazzi a ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Scontro-Desulla chiusura delle. La ministra “Decisione gravissima. Lasciare gli studenti a casa è inaccettabile”. ROMA – E’ scontro trae Desulla chiusura delle. La ministra non ha accettato la decisione del governatore delladi ritornare alla didattica a distanza. “Si tratta di un fatto gravissimo – ha detto la titolare del Miur, citata dal Corriere della Sera – io non ho il potere di aprire ore gli istituti. Si tratta di una decisione che spetta alle Regioni. Se non vogliamo sacrificare la scuola, si può lavorare per lo smart working ancora di più. Non sono solo gli studenti a salire sui mezzi pubblici. Lasciare i ragazzi a ...

