Coronavirus, immunità naturale usando gli asintomatici come vaccino? La smentita di The Lancet (Di giovedì 15 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 15 ottobre (Italia/Mondo)come abbiamo visto in precedenti articoli, dagli Stati Uniti giungono fin qui tesi preoccupanti, in base alle quali lasciare il nuovo Coronavirus libero di diffondersi garantirebbe una immunità di comunità; si tratta della tesi sulla cosiddetta immunità naturale, realizzata lasciando che gli asintomatici aiutino il virus a diffondersi, immunizzando così la popolazione. Una tesi già smontata da diversi studi, come quello di The Lancet relativo alla popolazione spagnola, del luglio scorso. A riprova di questo, arriva sempre attraverso The Lancet una lettera sottoscritta da 80 scienziati, (qui il documento coi firmatari) in parallelo ad alcune dichiarazioni ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 ottobre 2020), ultime notizie del 15 ottobre (Italia/Mondo)abbiamo visto in precedenti articoli, dagli Stati Uniti giungono fin qui tesi preoccupanti, in base alle quali lasciare il nuovolibero di diffondersi garantirebbe una immunità di comunità; si tratta della tesi sulla cosiddetta immunità, realizzata lasciando che gliaiutino il virus a diffondersi, immunizzando così la popolazione. Una tesi già smontata da diversi studi,quello di Therelativo alla popolazione spagnola, del luglio scorso. A riprova di questo, arriva sempre attraverso Theuna lettera sottoscritta da 80 scienziati, (qui il documento coi firmatari) in parallelo ad alcune dichiarazioni ...

WRicciardi : La lettera di 80 scienziati che bocciano l’immunità di gregge: «Non ferma il virus» - Corriere : La lettera di 80 scienziati che bocciano l’immunità di gregge: «Non ferma il virus» - fattoquotidiano : Coronavirus, la “sentenza” sull’immunità di gregge in una lettera su The Lancet - FedeSartori21 : RT @wireditalia: È il senso di una lettera aperta appena pubblicata su Lancet, firmata da molti scienziati di diverse nazionalità e discipl… - loreval8 : Immunità di gregge bocciata da 80 esperti: non ferma il coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus immunità Remuzzi: Contagi Coronavirus? Contano i ricoveri. E in Lombardia... | Intervista Corriere della Sera