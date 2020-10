Coronavirus | il primario del Sacco | “Pronto soccorso invaso | stop alle urgenze del 118”

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Il prontodell’ospedaledi Milano “èdi pazienti Covid, abbiamo pregato il 118 di non portarequi, anche se ovviamente chi si autopresenta viene curato normalmente”. A dirlo all’AGI è Maurizio Viecca, direttore della Cardiologia dell’ospedale che pero’ sottolinea una differenza fondamentale tra questa seconda ondata di contagi e quella della primavera scorsa: “La maggior parte dei pazienti attuali non ha bisogno della terapia intensiva, né di essere intubata”. Ieri, spiega Viecca, è stata riscontrata la positività di un’infermiera che lavora in cardiologia, sottoposta al tampone dopo avere manifestato blandi sintomi influenzali. “Alla luce di questo, abbiamo deciso di tamponare tutti medici. ...