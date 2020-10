Coronavirus, il Palermo promuove ‘Immuni’ contro la diffusione del Covid-19: il comunicato (Di giovedì 15 ottobre 2020) "Il Palermo conferma l’impegno nel contrasto alla diffusione del virus Covid 19 e sostiene la Lega Pro, che fin dall’inizio dell’emergenza ha dimostrato sensibilità e reattività, anche offrendo la propria disponibilità alle Autorità nazionali e locali". Inizia così il comunicato diramato dal Palermo sul proprio sito di riferimento, che promuove Immuni contro la diffusione del Coronavirus."Per questo la Società intende contribuire a sensibilizzare i propri tifosi a favore della conoscenza e la diffusione dell’applicazione Immuni, promossa dal Ministero della Salute quale supporto tecnologico per il tracciamento dei contatti e per limitare la ... Leggi su mediagol (Di giovedì 15 ottobre 2020) "Ilconferma l’impegno nel contrasto alladel virus19 e sostiene la Lega Pro, che fin dall’inizio dell’emergenza ha dimostrato sensibilità e reattività, anche offrendo la propria disponibilità alle Autorità nazionali e locali". Inizia così ildiramato dalsul proprio sito di riferimento, cheImmuniladel."Per questo la Società intende contribuire a sensibilizzare i propri tifosi a favore della conoscenza e ladell’applicazione Immuni, promossa dal Ministero della Salute quale supporto tecnologico per il tracciamento dei contatti e per limitare la ...

