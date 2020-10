Coronavirus, il ministro Azzolina contro l’ordinanza di De Luca: “Decisione gravissima, in Campania solo lo 0.075% di alunni contagiati” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Una decisione gravissima quella di De Luca di chiudere le scuole, profondamente sbagliata e inopportuna. Sembra che ci sia un suo accanimento nei confronti della scuola”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina a “Zapping”, in onda su Radio1, commentando la decisione del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “De Luca è stato l’ultimo a riaprire le scuole e il primo a richiuderle”, ha aggiunto. “In Campania solo lo 0,075% degli studenti è risultato positivo al covid e di sicuro il virus non è stato contratto in classe. La media nazionale degli alunni che hanno contratto il ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Una decisionequella di Dedi chiudere le scuole, profondamente sbagliata e inopportuna. Sembra che ci sia un suo accanimento nei confronti della scuola”. Lo ha detto ildell’Istruzione Luciaa “Zapping”, in onda su Radio1, commentando la decisione del presidente della RegioneVincenzo De. “Deè stato l’ultimo a riaprire le scuole e il primo a richiuderle”, ha aggiunto. “Inlo 0,degli studenti è risultato positivo al covid e di sicuro il virus non è stato contratto in classe. La media nazionale degliche hanno contratto il ...

