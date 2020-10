Coronavirus, il direttore della Ats Milano: “Agire in fretta per salvare metropoli da lockdown” (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’andamento dei contagi preoccupa e la situazione della Lombardia, in particolare di Milano, peggiora giorno dopo giorno. “Se siamo veloci possiamo ancora fare provvedimenti più restrittivi senza arrivare a bloccare tutto. Ma ciascuno deve rinunciare a qualcosa. In questo momento siamo tutti d’accordo, ma la rinuncia la fa il vicino. Eppure io ne sono convinto: se siamo tempestivi nelle prossime ore è possibile fare interventi mirati, siamo ancora in tempo. Mi auguro che vengano prese ora decisioni che servano a tutelare un po’ Milano, a proteggerla. È una metropoli e lo stiamo vedendo cosa succede in altre metropoli europee”. La missione è salvare Milano dal lockdown. E per Vittorio Demicheli, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’andamento dei contagi preoccupa e la situazioneLombardia, in particolare di, peggiora giorno dopo giorno. “Se siamo veloci possiamo ancora fare provvedimenti più restrittivi senza arrivare a bloccare tutto. Ma ciascuno deve rinunciare a qualcosa. In questo momento siamo tutti d’accordo, ma la rinuncia la fa il vicino. Eppure io ne sono convinto: se siamo tempestivi nelle prossime ore è possibile fare interventi mirati, siamo ancora in tempo. Mi auguro che vengano prese ora decisioni che servano a tutelare un po’, a proteggerla. È unae lo stiamo vedendo cosa succede in altreeuropee”. La missione èdal lockdown. E per Vittorio Demicheli, ...

I direttori sanitari degli ospedali aziendali hanno adottato ... Saranno valide da lunedì 19 ottobre fino a tutto il periodo di emergenza epidemiologica da Covid 19, prorogato dal Governo al 31 ...

L’aumento considerevole dei contagi da Covid-19 nella Regione Campania ha spinto la Direzione ... Dunque è necessario limitare all’indispensabile gli accessi dall’esterno”, afferma il Direttore ...

