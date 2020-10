Coronavirus, il bollettino della Regione Piemonte: nell'Astigiano i positivi sono 2219 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 29.049, +111rispetto ... Leggi su gazzettadasti (Di giovedì 15 ottobre 2020) Oggi l'Unità di Crisiha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al terminemalattia,29.049, +111rispetto ...

LaStampa : Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 ottobre: boom di nuovi contagi, sono 7332. E’ il record di sempre. 43 i… - Corriere : In Italia record di nuovi contagi: 7.332 in 24 ore, 43 i decessi - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 14 ottobre: 7332 nuovi contagi, 43 morti - blusewillis : RT @rtl1025: Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute in 24 ore si… - Lopinionista : Coronavirus in Italia, bollettino del giorno 15 ottobre 2020 -