Coronavirus, il bollettino del 15 ottobre: nuovo record in Italia: +8.804 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ancora un record, purtroppo, del numero di nuovi casi di positività al Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore se ne registrano 8.804, ovvero 1.072 in più rispetto al dato segnalato ieri. C'è anche... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ancora un, purtroppo, del numero di nuovi casi di positività alin: nelle ultime 24 ore se ne registrano 8.804, ovvero 1.072 in più rispetto al dato segnalato ieri. C'è anche...

LaStampa : Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 ottobre: boom di nuovi contagi, sono 7332. E’ il record di sempre. 43 i… - Corriere : In Italia record di nuovi contagi: 7.332 in 24 ore, 43 i decessi - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 14 ottobre: 7332 nuovi contagi, 43 morti - PakiRispoli : RT @rtl1025: Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute in 24 ore si… - zazoomblog : Bollettino Coronavirus del 15 Ottobre 2020 - #Bollettino #Coronavirus #Ottobre -