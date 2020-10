Coronavirus, i decessi sfiorano il raddoppio in 24 ore: + 83. I nuovi contagi arrivano a 8.804. +47 in terapia intensiva – Il bollettino della Protezione Civile (Di giovedì 15 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 15 ottobre (Italia/Mondo)Il bollettino del 15 ottobre Continua l’impennata di nuovi casi di contagio da Coronavirus in tutta Italia. Battuto oggi – emerge dal consueto bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute – il record di sempre registrato solo ieri: 8.804 nuovi casi nelle ultime 24 ore, a fronte dell’incremento di ieri che era stato pari a 7.332. Schizza anche il numero di vittime positive a Covid-19: 83 (ieri erano state 43, il giorno prima 39). Sono oggi 586 – ieri erano 539 – le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva (il giorno prima erano state 514): +47 in ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 ottobre 2020), ultime notizie del 15 ottobre (Italia/Mondo)Ildel 15 ottobre Continua l’impennata dicasi dio dain tutta Italia. Battuto oggi – emerge dal consuetodie ministeroSalute – il record di sempre registrato solo ieri: 8.804casi nelle ultime 24 ore, a fronte dell’incremento di ieri che era stato pari a 7.332. Schizza anche il numero di vittime positive a Covid-19: 83 (ieri erano state 43, il giorno prima 39). Sono oggi 586 – ieri erano 539 – le persone ricoverate nei reparti di(il giorno prima erano state 514): +47 in ...

