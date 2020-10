Coronavirus, i dati aggiornati al 15 ottobre in Italia: il bollettino (Di giovedì 15 ottobre 2020) Come di consueto, ecco i dati aggiornati sulla situazione Coronavirus in Italia: oltre 8000 casi nella giornata odierna, aumentano anche i morti La situazione Coronavirus in Italia è ufficialmente (di nuovo) in evoluzione: nel bollettino emesso pochi minuti fa dalla Protezione Civile, emerge un importante incremento su tutta la linea nazionale. C’è stato un aumento dei casi, saliti a 8804 nella giornata odierna con un incremento anche dei tamponi (162.932) analizzati nelle ultime 24 ore. Dato preoccupante anche quello legato ai morti, quasi raddoppiati rispetto a ieri: sono 83 i decessi registrati nella giornata odierna. Infine sono 1899 i nuovi guariti per un totale di 245.964 da inizio epidemia. Aumentano anche le terapie intensive (+47 rispetto a ... Leggi su zon (Di giovedì 15 ottobre 2020) Come di consueto, ecco isulla situazionein: oltre 8000 casi nella giornata odierna, aumentano anche i morti La situazioneinè ufficialmente (di nuovo) in evoluzione: nelemesso pochi minuti fa dalla Protezione Civile, emerge un importante incremento su tutta la linea nazionale. C’è stato un aumento dei casi, saliti a 8804 nella giornata odierna con un incremento anche dei tamponi (162.932) analizzati nelle ultime 24 ore. Dato preoccupante anche quello legato ai morti, quasi raddoppiati rispetto a ieri: sono 83 i decessi registrati nella giornata odierna. Infine sono 1899 i nuovi guariti per un totale di 245.964 da inizio epidemia. Aumentano anche le terapie intensive (+47 rispetto a ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati Coronavirus, quattro positivi all'Unicoop Tirreno. E dall'azienda vaccino antinfluenzale gratis per tutti

Un lavoratore contagiato a Follonica: scatta il protocollo. La comunicazione arriva dai Cobas Lavoro Privato. La società ha investito 4 milioni di euro per la sicurezza ...

Coronavirus, nel Lazio 594 nuovi casi (nuovo record) e sette morti nelle ultime 24 ore: «Inevitabili ulteriori misure»

Coronavirus, nel Lazio nuovo record assoluto di casi quotidiani (594, su quasi 16mila tamponi processati) e sette morti (sei a Roma e provincia e uno a Rieti) nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, nel Lazio nuovo record assoluto di casi quotidiani (594, su quasi 16mila tamponi processati) e sette morti (sei a Roma e provincia e uno a Rieti) nelle ultime 24 ore.